Байден подписал указ о запрете новых инвестиций в российскую экономику

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Президент США Джо Байден подписал указ о запрете новых инвестиций в российскую экономику. Документ также вводит запрет на предоставление ряда услуг лицам, находящимся на территории России.

Об этом говорится в указе на сайте Белого дома.

Согласно документу, вводится запрет на «экспорт, реэкспорт, продажу или предоставление, как напрямую, так и косвенно, из Соединённых Штатов или лицом из США, где бы оно ни находилось, любых категорий услуг, перечень которых могут определить министр финансов в консультации с госсекретарём, любым лицам, находящимся в Российской Федерации».

Также власти США вводят запрет на «новые инвестиции в Российскую Федерацию со стороны лица из США, где бы оно ни находилось».

Ранее Байден заявил о желании «задушить» развитие экономики России.

Комментируя высказывание Байдена, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT заявил, что на Западе произошла «деградация политического поведения».

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