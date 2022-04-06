Аналитик Оленченко заявил, что на Западе произошла «деградация политического поведения»
- AP
«Он тешит себя иллюзией, что Россия может чем-то уступить Западу... Они понимают, что Россия обладает большой силой духа и ресурсом, потенциалом, не вписывается в схемы, которые строят себе американские, некоторые европейские политики», — сообщил Оленченко.
По его мнению, заявление Байдена свидетельствует о том, что за последние 10—15 лет на Западе произошла «деградация политического поведения».
«Совершенно утеряно умение вести диалог, высказывать свою позицию, умение строить отношения. Сейчас всё делается наотмашь», — заключил аналитик.
Ранее Байден заявил о желании «задушить» развитие экономики России.