Аналитик Оленченко заявил, что на Западе произошла «деградация политического поведения»

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что он желает «задушить возможность российской экономики развиваться на грядущие годы».

«Он тешит себя иллюзией, что Россия может чем-то уступить Западу... Они понимают, что Россия обладает большой силой духа и ресурсом, потенциалом, не вписывается в схемы, которые строят себе американские, некоторые европейские политики», — сообщил Оленченко.

По его мнению, заявление Байдена свидетельствует о том, что за последние 10—15 лет на Западе произошла «деградация политического поведения».

«Совершенно утеряно умение вести диалог, высказывать свою позицию, умение строить отношения. Сейчас всё делается наотмашь», — заключил аналитик.

Ранее Байден заявил о желании «задушить» развитие экономики России.