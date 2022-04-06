Белый дом: США и союзники намерены добиваться лишения России всех нефтегазовых доходов
«Доходы от поставок нефти и газа — главные доходы, которые остались у России. И мы полагаем, что со временем нам удастся лишить Россию статуса ключевого поставщика энергоносителей», — приводит РИА Новости его слова.
Сингх добавил, что Вашингтон работает с Берлином над закрытием газопровода «Северный поток — 2».
«В конечном счёте мы рассчитываем лишить Россию любых доходов, которые она получает от поставок нефти и газа», — сказал представитель Белого дома.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер ранее сообщил, что является противником введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.