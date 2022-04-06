Постпред в Женеве: США «выкручивают руки» странам по вопросам членства России в СПЧ ООН

Соединённые Штаты предпринимают неистовые попытки приостановить членство России в Совете ООН по правам человека (СПЧ) и «выкручивают руки» другим странам, которые выступают против. Об этом заявил постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

«Ясно, что для того, чтобы продавить в Генассамблее ООН свою затею, американцы предпринимают неистовые усилия по выкручиванию рук тем странам, которые сомневаются и не готовы пойти на это», — приводит ТАСС его слова.

Гатилов призвал дождаться официального решения, которое будет озвучено 7 апреля.

«После этого будем определяться с нашими дальнейшими шагами и подходами, в том числе в отношении СПЧ», — подытожил дипломат.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Генеральная ассамблея ООН 7 апреля проведёт голосование по вопросу отстранения России от участия в Совете по правам человека Организации Объединённых Наций.