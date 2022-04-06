Постпред в Женеве: США «выкручивают руки» странам по вопросам членства России в СПЧ ООН

Короткая ссылка
Соединённые Штаты предпринимают неистовые попытки приостановить членство России в Совете ООН по правам человека (СПЧ) и «выкручивают руки» другим странам, которые выступают против. Об этом заявил постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
Постпред в Женеве: США «выкручивают руки» странам по вопросам членства России в СПЧ ООН
  • Gettyimages.ru

«Ясно, что для того, чтобы продавить в Генассамблее ООН свою затею, американцы предпринимают неистовые усилия по выкручиванию рук тем странам, которые сомневаются и не готовы пойти на это», — приводит ТАСС его слова.

Гатилов призвал дождаться официального решения, которое будет озвучено 7 апреля.

«После этого будем определяться с нашими дальнейшими шагами и подходами, в том числе в отношении СПЧ», — подытожил дипломат.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Генеральная ассамблея ООН 7 апреля проведёт голосование по вопросу отстранения России от участия в Совете по правам человека Организации Объединённых Наций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить