В МИД России анонсировали ответ на высылку дипломатов из Греции

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Москва ответит на высылку российских дипломатов из Греции. Об этом говорится в заявлении МИД России.
В МИД России анонсировали ответ на высылку дипломатов из Греции
  • Gettyimages.ru

«Нет сомнений, что истинная цель авторов безосновательного решения о высылке из страны наших сотрудников заключается в том, чтобы посеять рознь между российским и греческим народами», — отмечается в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что подобные враждебные действия целиком остаются на совести Афин.

«Примем ответные меры», — подытожили в МИД.

Ранее в МИД Греции сообщили о решении выслать из страны 12 российских дипломатов.

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