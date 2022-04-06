В МИД России анонсировали ответ на высылку дипломатов из Греции
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«Нет сомнений, что истинная цель авторов безосновательного решения о высылке из страны наших сотрудников заключается в том, чтобы посеять рознь между российским и греческим народами», — отмечается в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что подобные враждебные действия целиком остаются на совести Афин.
«Примем ответные меры», — подытожили в МИД.
Ранее в МИД Греции сообщили о решении выслать из страны 12 российских дипломатов.