МИД Греции заявил о высылке 12 российских дипломатов

Короткая ссылка
В МИД Греции сообщили о решении выслать из страны 12 российских дипломатов.
МИД Греции заявил о высылке 12 российских дипломатов
  • Gettyimages.ru

«Они были объявлены нежелательными лицами в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года», — цитирует заявление РИА Новости.

Отмечается, что о данном шаге исполняющий обязанности генерального секретаря Греции уже проинформировал посла России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад в последние десятилетия начал использовать высылку российских дипломатов в качестве информационно-политической атаки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить