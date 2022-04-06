МИД Греции заявил о высылке 12 российских дипломатов

В МИД Греции сообщили о решении выслать из страны 12 российских дипломатов.

«Они были объявлены нежелательными лицами в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года», — цитирует заявление РИА Новости.

Отмечается, что о данном шаге исполняющий обязанности генерального секретаря Греции уже проинформировал посла России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад в последние десятилетия начал использовать высылку российских дипломатов в качестве информационно-политической атаки.