Минобороны России: США пытались испытать на украинских военных не апробированные лекарства

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Соединённые Штаты пытались испытывать на украинских военнослужащих новые, не апробированные ранее лекарства, сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов на неформальном заседании СБ ООН.
Минобороны России: США пытались испытать на украинских военных не апробированные лекарства
  • РИА Новости

Он рассказал, что российское Министерство обороны проанализировало сведения об исследованиях на украинских военных.

«Получены документы, подтверждающие попытку испытаний на украинских военнослужащих ранее не апробированных лекарственных средств. Речь идёт о системе скрининга фармпрепаратов «Дип Драг» (Deep Drug), не прошедшей процедуру лицензирования в США и Канаде», — сказал Кириллов.

Подобные работы запрещены на территории США и проводятся военным ведомством за её пределами, подчеркнул он.

«Особый цинизм американских спонсоров заключается в том, что разработчик — компания «Скаймаунт» — предлагала приобрести указанную систему на коммерческой основе, несмотря на то что сотрудников Минобороны Украины привлекали в качестве добровольцев», — цитирует начальника войск РИА Новости.

Кириллов добавил, что индонезийскими властями в 2010 году из-за многочисленных нарушений была прекращена деятельность медицинского центра ВМС США в Джакарте.

Кроме того, полученные материалы были использованы в интересах аффилированной с Пентагоном фармацевтической компании «Гилеад». Она проводила испытания своего препарата «Совалди» в грузинском Центре Лугара, что впоследствии закончилось летальными исходами среди пациентов, пишет агентство.

Кириллов также отметил, что администрация США последовательно наращивает американский военно-биологический потенциал в различных регионах мира, на приграничных с Россией и Китаем территориях уже есть около 60 объектов, модернизированных с 2005 года на деньги Пентагона.

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