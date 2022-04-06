Минобороны России: США пытались испытать на украинских военных не апробированные лекарства

Соединённые Штаты пытались испытывать на украинских военнослужащих новые, не апробированные ранее лекарства, сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов на неформальном заседании СБ ООН.

Он рассказал, что российское Министерство обороны проанализировало сведения об исследованиях на украинских военных.

«Получены документы, подтверждающие попытку испытаний на украинских военнослужащих ранее не апробированных лекарственных средств. Речь идёт о системе скрининга фармпрепаратов «Дип Драг» (Deep Drug), не прошедшей процедуру лицензирования в США и Канаде», — сказал Кириллов.

Подобные работы запрещены на территории США и проводятся военным ведомством за её пределами, подчеркнул он.

«Особый цинизм американских спонсоров заключается в том, что разработчик — компания «Скаймаунт» — предлагала приобрести указанную систему на коммерческой основе, несмотря на то что сотрудников Минобороны Украины привлекали в качестве добровольцев», — цитирует начальника войск РИА Новости.

Кириллов добавил, что индонезийскими властями в 2010 году из-за многочисленных нарушений была прекращена деятельность медицинского центра ВМС США в Джакарте.

Кроме того, полученные материалы были использованы в интересах аффилированной с Пентагоном фармацевтической компании «Гилеад». Она проводила испытания своего препарата «Совалди» в грузинском Центре Лугара, что впоследствии закончилось летальными исходами среди пациентов, пишет агентство.

Кириллов также отметил, что администрация США последовательно наращивает американский военно-биологический потенциал в различных регионах мира, на приграничных с Россией и Китаем территориях уже есть около 60 объектов, модернизированных с 2005 года на деньги Пентагона.