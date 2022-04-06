Минобороны России: США пытались испытать на украинских военных не апробированные лекарства
- РИА Новости
Он рассказал, что российское Министерство обороны проанализировало сведения об исследованиях на украинских военных.
«Получены документы, подтверждающие попытку испытаний на украинских военнослужащих ранее не апробированных лекарственных средств. Речь идёт о системе скрининга фармпрепаратов «Дип Драг» (Deep Drug), не прошедшей процедуру лицензирования в США и Канаде», — сказал Кириллов.
Подобные работы запрещены на территории США и проводятся военным ведомством за её пределами, подчеркнул он.
«Особый цинизм американских спонсоров заключается в том, что разработчик — компания «Скаймаунт» — предлагала приобрести указанную систему на коммерческой основе, несмотря на то что сотрудников Минобороны Украины привлекали в качестве добровольцев», — цитирует начальника войск РИА Новости.
Кириллов добавил, что индонезийскими властями в 2010 году из-за многочисленных нарушений была прекращена деятельность медицинского центра ВМС США в Джакарте.
Кроме того, полученные материалы были использованы в интересах аффилированной с Пентагоном фармацевтической компании «Гилеад». Она проводила испытания своего препарата «Совалди» в грузинском Центре Лугара, что впоследствии закончилось летальными исходами среди пациентов, пишет агентство.
Кириллов также отметил, что администрация США последовательно наращивает американский военно-биологический потенциал в различных регионах мира, на приграничных с Россией и Китаем территориях уже есть около 60 объектов, модернизированных с 2005 года на деньги Пентагона.