В МИД России пообещали ввести контрмеры против антироссийских действий Японии

Москва введёт контрмеры в отношении Токио за антироссийские действия японских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Со своей стороны, намерены планомерно прорабатывать и эффективно реализовывать дальнейшие контрмеры (на антироссийские действия Токио. — RT)», — сообщила она на брифинге.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что в настоящее время на фоне событий на Украине единственный путь — это усиление санкций против России.

1 апреля Япония ввела санкции против четырёх организаций и двух физических лиц из России якобы из-за нарушений санкционного режима в отношении КНДР.