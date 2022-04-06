В МИД России пообещали ввести контрмеры против антироссийских действий Японии

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Москва введёт контрмеры в отношении Токио за антироссийские действия японских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России пообещали ввести контрмеры против антироссийских действий Японии
  • РИА Новости

«Со своей стороны, намерены планомерно прорабатывать и эффективно реализовывать дальнейшие контрмеры (на антироссийские действия Токио. — RT)», — сообщила она на брифинге.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что в настоящее время на фоне событий на Украине единственный путь — это усиление санкций против России.

1 апреля Япония ввела санкции против четырёх организаций и двух физических лиц из России якобы из-за нарушений санкционного режима в отношении КНДР.

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