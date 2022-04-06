Финский оператор VR заявил о планах прекратить грузовое сообщение с Россией

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Финский железнодорожный оператор VR заявил о планах прекратить грузовое сообщение с Россией. Об этом говорится в заявлении компании.
Финский оператор VR заявил о планах прекратить грузовое сообщение с Россией
  • Gettyimages.ru

«Правление VR Group 6 апреля приняло решение о контролируемой остановке восточного (имеется в виду сообщение с Россией. — RT) грузового сообщения», — говорится в заявлении на сайте компании.

В компании добавили, что подразделение VR Transpoint, которое отвечает за грузоперевозки, составит план их прекращения.

Как ожидается, процесс займёт несколько месяцев.

VR Transpoint приостанавливала грузовое железнодорожное сообщение с Россией с 27 марта.

30 марта VR Transpoint сообщила, что возобновляет грузовое железнодорожное сообщение с Россией.

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