Финский оператор VR заявил о планах прекратить грузовое сообщение с Россией
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«Правление VR Group 6 апреля приняло решение о контролируемой остановке восточного (имеется в виду сообщение с Россией. — RT) грузового сообщения», — говорится в заявлении на сайте компании.
В компании добавили, что подразделение VR Transpoint, которое отвечает за грузоперевозки, составит план их прекращения.
Как ожидается, процесс займёт несколько месяцев.
VR Transpoint приостанавливала грузовое железнодорожное сообщение с Россией с 27 марта.
30 марта VR Transpoint сообщила, что возобновляет грузовое железнодорожное сообщение с Россией.