Люксембург выслал одного российского дипломата

МИД Люксембурга объявил о высылке одного российского дипломата из страны.

«Министр иностранных и европейских дел Жан Ассельборн заявил, что Люксембург решил сегодня объявить персоной нон грата одного российского дипломата посольства России в Люксембурге, чья деятельность противоречит интересам безопасности страны», — говорится в сообщении на сайте МИД страны.

Уточняется, что дипломат должен покинуть страну в течение 15 дней.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад в последние десятилетия начал использовать высылку российских дипломатов в качестве информационно-политической атаки.