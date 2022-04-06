Люксембург выслал одного российского дипломата

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МИД Люксембурга объявил о высылке одного российского дипломата из страны.
Люксембург выслал одного российского дипломата
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«Министр иностранных и европейских дел Жан Ассельборн заявил, что Люксембург решил сегодня объявить персоной нон грата одного российского дипломата посольства России в Люксембурге, чья деятельность противоречит интересам безопасности страны», — говорится в сообщении на сайте МИД страны.

Уточняется, что дипломат должен покинуть страну в течение 15 дней.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад в последние десятилетия начал использовать высылку российских дипломатов в качестве информационно-политической атаки.

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