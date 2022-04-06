Жандармерия Румынии: водитель совершил наезд на забор посольства России намеренно

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Жандармерия Румынии сообщила, что водитель, въехавший в забор российского посольства, сделал это намеренно.
Жандармерия Румынии: водитель совершил наезд на забор посольства России намеренно
  • AP

Как передаёт РИА Новости, об этом говорится в сообщении жандармерии в соцсетях.

«Около 06:00 автомобиль умышленно и без разрешения въехал в зону безопасности, установленную вокруг посольства», — заявили в жандармерии.

Отмечается, что машина врезалась в пешеходное ограждение, продолжила движение к въездным воротам, но «не прошла через них».

Жандармы службы охраны и безопасности дипломатического представительства пытались вытащить водителя из машины. Впоследствии он погиб.

Посол России в Румынии Валерий Кузьмин заявил, что наезд автомобиля на забор российской дипломатической миссии можно назвать терактом.

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