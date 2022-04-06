Жандармерия Румынии: водитель совершил наезд на забор посольства России намеренно
- AP
Как передаёт РИА Новости, об этом говорится в сообщении жандармерии в соцсетях.
«Около 06:00 автомобиль умышленно и без разрешения въехал в зону безопасности, установленную вокруг посольства», — заявили в жандармерии.
Отмечается, что машина врезалась в пешеходное ограждение, продолжила движение к въездным воротам, но «не прошла через них».
Жандармы службы охраны и безопасности дипломатического представительства пытались вытащить водителя из машины. Впоследствии он погиб.
Посол России в Румынии Валерий Кузьмин заявил, что наезд автомобиля на забор российской дипломатической миссии можно назвать терактом.