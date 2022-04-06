В Болгарии обсуждают возможность высылки российского посла

Болгарский вице-премьер Асен Василев заявил, что правительство Болгарии обсуждает предложение депутатов выслать российского посла Элеонору Митрофанову.

Об этом сообщает телеканал Nova со ссылкой на Василева.

Отмечается, что на данном шаге настаивает болгарская фракция «Демократическая Болгария».

По данным вице-премьера, Совет министров Болгарии может озвучить свою позицию относительно Митрофановой уже сегодня.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад в последние десятилетия начал использовать высылку российских дипломатов в качестве информационно-политической атаки.