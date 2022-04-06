В Болгарии обсуждают возможность высылки российского посла

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Болгарский вице-премьер Асен Василев заявил, что правительство Болгарии обсуждает предложение депутатов выслать российского посла Элеонору Митрофанову.
В Болгарии обсуждают возможность высылки российского посла
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Об этом сообщает телеканал Nova со ссылкой на Василева.

Отмечается, что на данном шаге настаивает болгарская фракция «Демократическая Болгария».

По данным вице-премьера, Совет министров Болгарии может озвучить свою позицию относительно Митрофановой уже сегодня.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад в последние десятилетия начал использовать высылку российских дипломатов в качестве информационно-политической атаки.

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