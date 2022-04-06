Политолог Мезюхо назвал Польшу агентом Вашингтона внутри Европейского союза

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Анастасия Румянцева
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблоньского о том, что Варшава считает слабым новый пакет санкций ЕС против России.
Политолог Мезюхо назвал Польшу агентом Вашингтона внутри Европейского союза
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Он отметил, что Польша играет «роль агрессора» в ЕС.

«Я думаю, что объединённая Европа не пойдёт на поводу у Варшавы, осознание того, что сытая жизнь в ЕС зависит от дешёвых энергоресурсов из России, уже постепенно начинает доходить до европейского сообщества. В первую очередь эту реальность начинают осознавать простые европейцы... Конечно, надо понимать, что ЕС находится под бешеным давлением США. Сегодня Польша во многом, делая подобные заявления, выражает не свою позицию, а позицию Белого дома», — подчеркнул Мезюхо.

По мнению эксперта, Польша является «агентом Вашингтона» внутри Европейского союза.

Ранее Яблоньский заявил, что Варшава считает слабым новый пакет санкций ЕС против России.

Политик добавил, что Польша хочет, чтобы ЕС «ввёл полное эмбарго на все углеводороды» из России.

По его словам, Варшава также призывает к «полной и твёрдой, а не только временной, конфискации российских активов — и Российской Федерации, и олигархов».

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