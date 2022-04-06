Замглавы МИД Польши Яблоньский назвал новый пакет антироссийских санкций ЕС слабым

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава считает слабым новый пакет санкций ЕС против России.

«Это усиление, на наш взгляд, недостаточное», — сказал Яблоньский в эфире телеканала Republika. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что Польша хочет, чтобы ЕС «ввёл полное эмбарго на все углеводороды» из России.

По его словам, Варшава также призывает к «полной и твёрдой, а не только временной, конфискации российских активов — и Российской Федерации, и олигархов».

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что новые санкции Евросоюза против России могут принять 6 апреля.