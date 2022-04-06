Замглавы МИД Польши Яблоньский назвал новый пакет антироссийских санкций ЕС слабым

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Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава считает слабым новый пакет санкций ЕС против России.
Замглавы МИД Польши Яблоньский назвал новый пакет антироссийских санкций ЕС слабым
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«Это усиление, на наш взгляд, недостаточное», — сказал Яблоньский в эфире телеканала Republika. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что Польша хочет, чтобы ЕС «ввёл полное эмбарго на все углеводороды» из России.

По его словам, Варшава также призывает к «полной и твёрдой, а не только временной, конфискации российских активов — и Российской Федерации, и олигархов».

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что новые санкции Евросоюза против России могут принять 6 апреля.

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