Белый дом включит в пакет рестрикций запрет на новые инвестиции в России
«Он будет включать запрет на все новые инвестиции в России», — рассказала она в ходе брифинга.
Ранее Псаки анонсировала введение США новых антироссийских санкций 6 апреля.
По её словам, санкции будут направлены против должностных лиц российского правительства, членов их семей, государственных финансовых институтов и госпредприятий.
В Белом доме заявляли, что власти США активно работают с европейскими союзниками над ужесточением санкций против России.