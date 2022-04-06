Белый дом включит в пакет рестрикций запрет на новые инвестиции в России

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Белый дом подтвердил, что новый пакет санкций, который планируется опубликовать 6 апреля, будет включать запрет на новые инвестиции в России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Он будет включать запрет на все новые инвестиции в России», — рассказала она в ходе брифинга.

Ранее Псаки анонсировала введение США новых антироссийских санкций 6 апреля.

По её словам, санкции будут направлены против должностных лиц российского правительства, членов их семей, государственных финансовых институтов и госпредприятий.

В Белом доме заявляли, что власти США активно работают с европейскими союзниками над ужесточением санкций против России. 

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