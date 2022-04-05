В Белом доме заявили, что не видят возможности исключить Россию из СБ ООН
Об этом она сказала в ходе брифинга, комментируя призывы украинского президента Владимира Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН.
По её словам, в Вашингтоне разделяют разочарование Зеленского из-за того, что Россия является членом СБ ООН.
«Мы не видим возможности изменения этого», — заявила Псаки.
Ранее политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT призыв Зеленского к Совету Безопасности ООН самораспуститься или исключить Россию из своего состава.