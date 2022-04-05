В Белом доме заявили, что не видят возможности исключить Россию из СБ ООН

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не видят возможности исключить Россию из Совета Безопасности ООН.

Об этом она сказала в ходе брифинга, комментируя призывы украинского президента Владимира Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН.

По её словам, в Вашингтоне разделяют разочарование Зеленского из-за того, что Россия является членом СБ ООН.

«Мы не видим возможности изменения этого», — заявила Псаки.

Ранее политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT призыв Зеленского к Совету Безопасности ООН самораспуститься или исключить Россию из своего состава.

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