В ФРГ назвали законной передачу Gazprom Germania под управление регулятора

Власти ФРГ действовали согласно законодательству, передавая Gazprom Germania GmbH под управление Федерального сетевого агентства. Об этом заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

«Мы действовали в соответствии с германским законодательством», — цитирует Хабека ТАСС.

По его словам, министры ФРГ «связаны с законом и обязаны ему следовать».

Ранее Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под попечительское управление компанию Gazprom Germania.

1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и во всех принадлежащих ей активах.