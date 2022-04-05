В ФРГ назвали законной передачу Gazprom Germania под управление регулятора
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«Мы действовали в соответствии с германским законодательством», — цитирует Хабека ТАСС.
По его словам, министры ФРГ «связаны с законом и обязаны ему следовать».
Ранее Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под попечительское управление компанию Gazprom Germania.
1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и во всех принадлежащих ей активах.