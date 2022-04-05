«Газпром» отозвал своих представителей из органов управления Gazprom Germania

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Gazprom Germania и Gazprom Marketing & Trading должны прекратить использование товарных знаков «Газпрома». Холдинг также отозвал своих представителей из управления компанией.
«Газпром» отозвал своих представителей из органов управления Gazprom Germania
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

«Gazprom Germania GmbH, её подконтрольные компании, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd., а также их объекты вложений должны прекратить использование товарных знаков «Газпрома», — приводит ТАСС сообщение.

Кроме того, компания отзывает своих представителей из органов управления Gazprom Germania GmbH, её подконтрольных компаний и их объектов вложений.

Ранее Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под попечительское управление компанию Gazprom Germania. 

1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и во всех принадлежащих ей активах.

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