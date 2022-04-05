Минфин Франции рассказал о новых возможных антироссийских санкциях

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Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что под очередные антироссийские санкции могу попасть новые компании, лица, а также энергетический сектор России.
Минфин Франции рассказал о новых возможных антироссийских санкциях
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Об этом он сказал перед началом встречи Совета министров экономики и финансов стран ЕС.

«У нас будет обсуждение этих экономических санкций и путей усиления экономических санкций против России. Это может произойти за счёт усиления санкций в отношении экспорта, импорта, расширения списка лиц и компаний, которые будут под санкциями», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что министры экономики и финансов стран ЕС рассмотрят новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге 5 апреля.

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