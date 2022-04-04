Министры экономики стран ЕС 5 апреля рассмотрят новые санкции против России

Министры экономики и финансов стран ЕС рассмотрят новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге 5 апреля. Об этом заявил председатель Еврогруппы Паскаль Донохью.

«Во вторник мы обсудим новые меры на заседании Совета ЕС по экономике и финансам», — цитирует ТАСС Донохью.

По его словам, «сейчас крайне важно, чтобы ЕС сохранял своё единство».

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что власти Германии намерены начать обсуждение с партнёрами вопроса об ужесточении антироссийских санкций уже 4 апреля.

В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила намерение ужесточить санкции в отношении России.