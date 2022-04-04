Министры экономики стран ЕС 5 апреля рассмотрят новые санкции против России
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«Во вторник мы обсудим новые меры на заседании Совета ЕС по экономике и финансам», — цитирует ТАСС Донохью.
По его словам, «сейчас крайне важно, чтобы ЕС сохранял своё единство».
Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что власти Германии намерены начать обсуждение с партнёрами вопроса об ужесточении антироссийских санкций уже 4 апреля.
В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила намерение ужесточить санкции в отношении России.