Американист Васильев прокомментировал сообщения СМИ об испытании США гиперзвуковой ракеты

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в разговоре с RT прокомментировал информацию о том, что США в марте тайно осуществили успешное испытание гиперзвуковой ракеты, но не сообщали об этом, чтобы избежать напряжённости с Россией.

По мнению собеседника RT, испытания «никаким образом не влияют на понижательный тренд российско-американских отношений».

«Та напряжённость, которая на сегодня есть, она идёт сама по себе. Что касается военных программ, то они, с моей точки зрения, идут сами по себе», — уточняет американист.

Также он отмечает, что испытания могут не иметь большого значения с точки зрения российско-американских отношений, но влиять на отношения США с Китаем или КНДР.

«С точки зрения нагнетания напряжённости в Тихоокеанском регионе или в Дальневосточной Азии они имеют значение», — сказал Васильев.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на военный источник сообщил, что США в марте тайно испытали гиперзвуковую ракету.

Отмечается, что испытание прошло во время подготовки президента США Джо Байдена к визиту в Европу.