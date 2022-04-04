Блинкен: наступившая после холодной войны эпоха завершается

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что эпоха, наступившая после холодной войны, завершается.

Об этом он сказал в ходе церемонии установки бюста 61-го госсекретаря США Джеймса Бейкера.

Блинкен заявил, что «напористый Китай бросает вызов мировому порядку», который на протяжении долгого времени был «основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира».

«Эра после холодной войны завершается», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что попытки США сдержать Китай и Россию и оказать на них давление успехом не увенчаются.