Блинкен: наступившая после холодной войны эпоха завершается
Об этом он сказал в ходе церемонии установки бюста 61-го госсекретаря США Джеймса Бейкера.
Блинкен заявил, что «напористый Китай бросает вызов мировому порядку», который на протяжении долгого времени был «основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира».
«Эра после холодной войны завершается», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что попытки США сдержать Китай и Россию и оказать на них давление успехом не увенчаются.