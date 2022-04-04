Глава МИД Канады анонсировала новые санкции против России и Белоруссии

Канада в скором времени намерена ввести дополнительные санкции в отношении России и Белоруссии. Соответствующая информация приводится на сайте канадского правительства.

«Министр иностранных дел Жоли объявила сегодня, что Канада намерена ввести новые санкции... в отношении России и Белоруссии», —говорится в сообщении.

Как отмечается, «Канада продолжает поддерживать смелых украинцев, которые борются за свою свободу».

Глава канадского МИД подчеркнула, что страна не перестанет оказывать санкционное давление на российское правительство.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что власти Германии намерены начать обсуждение с партнёрами вопроса об ужесточении антироссийских санкций уже 4 апреля.

В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила намерение ужесточить санкции в отношении России.