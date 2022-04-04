Заседание Совбеза ООН по Украине назначено на 5 апреля
- Legion-Media
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу работы Совета Безопасности ООН.
Ранее первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия будет настаивать на проведении заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Буче 4 апреля, несмотря на попытки Великобритании отказать в организации этой встречи.
По его словам, российские дипломаты запрашивали проведение заседания 4 апреля в 22:00 мск в полном соответствии с процедурой Совбеза ООН.