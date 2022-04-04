Заседание Совбеза ООН по Украине назначено на 5 апреля

Заседание СБ ООН в соответствии с запросом как России, так и Украины назначено на 10:00 (17:00 мск) во вторник, 5 апреля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу работы Совета Безопасности ООН.

Ранее первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия будет настаивать на проведении заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Буче 4 апреля, несмотря на попытки Великобритании отказать в организации этой встречи.

По его словам, российские дипломаты запрашивали проведение заседания 4 апреля в 22:00 мск в полном соответствии с процедурой Совбеза ООН.