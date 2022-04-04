В «Онэксиме» прокомментировали сообщения о получении Прохоровым гражданства Израиля
- РИА Новости
Прохоров не получал израильского гражданства, сообщил Forbes представитель «Онэксима».
«Нет. Михаил Дмитриевич прошел медобследование, ради которого прилетал», — заявил представитель компании на запрос издания.
Ранее израильский новостной сайт Ynet сообщил, что Прохоров прибыл в Израиль на частном самолёте из Швейцарии и подал все необходимые документы для получения израильского гражданства в соответствии с законом о репатриации.