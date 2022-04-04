В «Онэксиме» прокомментировали сообщения о получении Прохоровым гражданства Израиля

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Пресс-служба «Онэксима» прокомментировала сообщения СМИ о получении Михаилом Прохоровым израильского гражданства.
В «Онэксиме» прокомментировали сообщения о получении Прохоровым гражданства Израиля
  • РИА Новости

Прохоров не получал израильского гражданства, сообщил Forbes представитель «Онэксима».

«Нет. Михаил Дмитриевич прошел медобследование, ради которого прилетал», — заявил представитель компании на запрос издания.

Ранее израильский новостной сайт Ynet сообщил, что Прохоров прибыл в Израиль на частном самолёте из Швейцарии и подал все необходимые документы для получения израильского гражданства в соответствии с законом о репатриации.

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