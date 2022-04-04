США планируют добиваться приостановки деятельности России в Совете ООН по правам человека

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединённые Штаты будут добиваться приостановки деятельности России в Совете ООН по правам человека.

«Участие России в Совете по правам человека — это фарс. Это неправильно, поэтому мы считаем, что пришло время Генеральной Ассамблее ООН проголосовать за удаление (России. — RT)», — цитирует американского постпреда Reuters.

Вместе с тем в январе представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о серьёзной озабоченности организации в связи с отношением к заключённым в американской тюрьме Гуантанамо.