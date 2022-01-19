В ООН выразили серьёзную озабоченность из-за американской тюрьмы Гуантанамо

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о серьёзной озабоченности в связи с отношением к заключённым в американской тюрьме Гуантанамо.

Дюжаррик прокомментировал замечание журналиста о том, что США, несмотря на предвыборные обещания Джо Байдена, не только не закрывают тюрьму, но и предоставляют дополнительное финансирование на её содержание.

«ООН выражает серьёзную озабоченность по Гуантанамо и отношению к заключённым там», — приводит слова представителя Генсека ООН ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американская тюрьма Гуантанамо является «чёрной страницей в истории прав человека», и призвал США закрыть её.

Бывший заключённый Гуантанамо Моаззам Бегг рассказал в эфире RT о пытках, с которыми столкнулся в тюрьме.