В ООН выразили серьёзную озабоченность из-за американской тюрьмы Гуантанамо

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Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о серьёзной озабоченности в связи с отношением к заключённым в американской тюрьме Гуантанамо.
В ООН выразили серьёзную озабоченность из-за американской тюрьмы Гуантанамо
  • AP
  • © Ben Fox

Дюжаррик прокомментировал замечание журналиста о том, что США, несмотря на предвыборные обещания Джо Байдена, не только не закрывают тюрьму, но и предоставляют дополнительное финансирование на её содержание.

«ООН выражает серьёзную озабоченность по Гуантанамо и отношению к заключённым там», — приводит слова представителя Генсека ООН ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американская тюрьма Гуантанамо является «чёрной страницей в истории прав человека», и призвал США закрыть её.

Бывший заключённый Гуантанамо Моаззам Бегг рассказал в эфире RT о пытках, с которыми столкнулся в тюрьме.

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