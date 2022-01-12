МИД КНР назвал американскую тюрьму Гуантанамо «чёрной страницей в истории прав человека»

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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американская тюрьма Гуантанамо является «чёрной страницей в истории прав человека», и призвал США закрыть её.
МИД КНР назвал американскую тюрьму Гуантанамо «чёрной страницей в истории прав человека»
  • AP

«Тюрьма Гуантанамо — это чёрная страница в истории прав человека», — цитирует его ТАСС.

По его словам, за 20 лет с момента прибытия первых заключённых в тюрьму Гуантанамо скандальные публикации о пытках людей много раз попадали в СМИ.

Представитель Китая добавил, что созданные американской стороной «секретные тюрьмы есть по всему миру» и Гуантанамо «лишь верхушка айсберга».

«США должны переосмыслить свои действия, немедленно закрыть тюрьму Гуантанамо и разбросанные по всему миру секретные тюрьмы, прекратить произвольные аресты, жестокое обращение с заключенными и другие бесчинства, принести извинения и компенсацию пострадавшим, привлечь к ответственности тех, кто поручал и  совершал пытки», — указал он.

Ранее бывший заключённый Гуантанамо Моаззам Бегг рассказал в эфире RT о пытках, с которыми столкнулся в тюрьме.

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