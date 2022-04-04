В МИД ФРГ воздержались от комментариев о высылке российских дипломатов

Короткая ссылка
ФРГ не комментирует сообщения немецких СМИ о возможной высылке российских дипломатов по подозрению в шпионаже, однако варианты всех возможных шагов рассматриваются, заявила представитель ведомства Андреа Зассе.
В МИД ФРГ воздержались от комментариев о высылке российских дипломатов
  • Gettyimages.ru

«Мы приняли к сведению эти сообщения, на сегодняшний день новой информации по этому поводу нет. Давать им (сообщениям СМИ. — RT) оценку не будем», — цитирует её РИА Новости.

На вопрос о том, рассматривается ли возможность высылки дипломатов, Зассе назвала обсуждение подобных вариантов нецелесообразным. Она также отметила, что власти «изучают все варианты».

Ранее Bild со ссылкой на источники сообщил, что в ФРГ рассматривают вопрос о высылке около 100 сотрудников дипломатических представительств России.

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, западные страны в ближайшие дни примут новые санкции в отношении России, а президент Владимир Путин и его сторонники «ощутят последствия» новых мер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить