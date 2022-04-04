В МИД ФРГ воздержались от комментариев о высылке российских дипломатов

ФРГ не комментирует сообщения немецких СМИ о возможной высылке российских дипломатов по подозрению в шпионаже, однако варианты всех возможных шагов рассматриваются, заявила представитель ведомства Андреа Зассе.

«Мы приняли к сведению эти сообщения, на сегодняшний день новой информации по этому поводу нет. Давать им (сообщениям СМИ. — RT) оценку не будем», — цитирует её РИА Новости.

На вопрос о том, рассматривается ли возможность высылки дипломатов, Зассе назвала обсуждение подобных вариантов нецелесообразным. Она также отметила, что власти «изучают все варианты».

Ранее Bild со ссылкой на источники сообщил, что в ФРГ рассматривают вопрос о высылке около 100 сотрудников дипломатических представительств России.

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, западные страны в ближайшие дни примут новые санкции в отношении России, а президент Владимир Путин и его сторонники «ощутят последствия» новых мер.