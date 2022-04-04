Российские наблюдатели не выявили нарушений на выборах в Сербии

Выборы президента и депутатов парламента в Сербии состоялись в соответствии с законодательством, серьёзных нарушений наблюдатели не выявили, заявил глава делегации Совфеда Дмитрий Василенко.

«Выборы прошли в соответствии с национальным и международным законодательством, открыто и свободно. Нарушений, способных поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей, не зафиксировано», — сказал он РИА Новости.

После подсчёта 91,42% бюллетеней президент страны Александр Вучич (коалиция «Вместе можем всё») побеждает с результатом 59,39%.

Сам Вучич уже объявил о победе на президентских выборах. Он заявил, что Сербия останется военно-нейтральной страной и постарается сохранять партнёрские и дружеские отношения с Россией.