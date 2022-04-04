«Роскосмос» показал спутниковую фотографию штаб-квартиры НАТО и напомнил, что «всё видно»

«Роскосмос» опубликовал фотографию штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, сделанную со спутника.

«Нам сверху видно всё, ты так и знай» — говорится в подписи к фотографии.

Как напомнил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, 4 апреля 1949 года представителями 12 стран был подписан Североатлантический договор.

«Так родилось НАТО — главная угроза всему миру, пережившему Вторую мировую войну. Я бы хотел, чтобы мои старые знакомые по работе в Брюсселе, особенно Столтенберг, в день рождения НАТО полюбовались своим офисом с помощью спутникового снимка с космического аппарата «Роскосмоса». Ребята, мы за вами наблюдаем. Имейте в виду», — сказал он.

Как ранее сообщил Рогозин, госкорпорация не станет сотрудничать со странами, которые поставляют оружие киевскому режиму и оказывают ему политическую поддержку.