Песков назвал чудовищным введение санкций против СМИ и пресс-секретарей
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«Понимаете, я пресс-секретарь. Санкции против пресс-секретарей вводить — это тоже неправильно. Наверное, это так же ужасно, как вводить санкции против средств массовой информации, это чудовищно», — приводит его слова ТАСС.
Песков рассказал, что он и его дети удивились введению санкций в свой адрес.
Песков также заявил, что санкции Запада против российского лидера Владимира Путина являются «переходом грани разумности».
В марте США ввели санкции против супруги и детей Дмитрия Пескова.