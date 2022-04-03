Песков назвал чудовищным введение санкций против СМИ и пресс-секретарей

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что считает неправильным введение санкций против СМИ и пресс-секретарей.
Песков назвал чудовищным введение санкций против СМИ и пресс-секретарей
  • © Пресс-служба президента РФ

«Понимаете, я пресс-секретарь. Санкции против пресс-секретарей вводить — это тоже неправильно. Наверное, это так же ужасно, как вводить санкции против средств массовой информации, это чудовищно», — приводит его слова ТАСС.

Песков рассказал, что он и его дети удивились введению санкций в свой адрес.

Песков также заявил, что санкции Запада против российского лидера Владимира Путина являются «переходом грани разумности».

В марте США ввели санкции против супруги и детей Дмитрия Пескова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить