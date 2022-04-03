Песков назвал чудовищным введение санкций против СМИ и пресс-секретарей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что считает неправильным введение санкций против СМИ и пресс-секретарей.

«Понимаете, я пресс-секретарь. Санкции против пресс-секретарей вводить — это тоже неправильно. Наверное, это так же ужасно, как вводить санкции против средств массовой информации, это чудовищно», — приводит его слова ТАСС.

Песков рассказал, что он и его дети удивились введению санкций в свой адрес.

Песков также заявил, что санкции Запада против российского лидера Владимира Путина являются «переходом грани разумности».

В марте США ввели санкции против супруги и детей Дмитрия Пескова.