Песков назвал санкции Запада против Путина «переходом грани разумности»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что санкции Запада против российского лидера Владимира Путина являются «переходом грани разумности».

По его словам, никто не мог представить себе ситуацию, когда «санкции вводятся против глав государства».

«Такого не бывает. Это переход грани разумности. После этого, после того как были введены санкции против нашего президента, ну, собственно, наверное, уже получается, что они способны на любые глупости», — цитирует его ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «беспрецедентной ценой» санкции против Путина.

25 февраля правительство Великобритании ввело санкции в отношении Путина и главы МИД России Сергея Лаврова. Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил решение ввести санкции против российского лидера и главы МИД России.

26 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессилием ограничительные меры Запада в отношении Путина и Лаврова.