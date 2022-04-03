Аналитик Федосова напомнила, что санкции Германии «действуют как обоюдоострый меч»
- РИА Новости
По мнению эксперта, элиты Германии «потеряли ориентиры собственных национальных интересов».
Она уточнила, что немецким политикам сложно признаться своему народу в том, что они «обманули не только себя, но и избирателей».
«Признать, что никакого оперативного выхода из энергетического кризиса нет, что экономика Германии рискует рухнуть», — добавила она.
Федосова также выразила мнение, что, какие бы меры «по ужесточению» ни были приняты, «они действуют как обоюдоострый меч».
Анналена Бербок ранее заявила о возможном ужесточении санкций против России.