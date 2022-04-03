Аналитик Федосова напомнила, что санкции Германии «действуют как обоюдоострый меч»

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о намерении ужесточить санкции в отношении России.
Аналитик Федосова напомнила, что санкции Германии «действуют как обоюдоострый меч»
  • РИА Новости

По мнению эксперта, элиты Германии «потеряли ориентиры собственных национальных интересов».

Она уточнила, что немецким политикам сложно признаться своему народу в том, что они «обманули не только себя, но и избирателей».

«Признать, что никакого оперативного выхода из энергетического кризиса нет, что экономика Германии рискует рухнуть», — добавила она.

Федосова также выразила мнение, что, какие бы меры «по ужесточению» ни были приняты, «они действуют как обоюдоострый меч».

Анналена Бербок ранее заявила о возможном ужесточении санкций против России.

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