Блинкен: США работают со многими странами, чтобы на Украину поступало оружие

Администрация США работает со странами во всём мире над тем, чтобы на Украину поступали вооружения, заявил CNN американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Как уточняет ТАСС, Блинкена попросили прокомментировать сообщения о том, что Вашингтона пытается способствовать передаче Украине танков советского производства.

«Я не могу говорить о конкретных системах вооружений, но могу сказать, что наша администрация предоставила Украине $2,3 млрд на системы безопасности, включая $1,6 млрд только за последний месяц. Это касается многих систем вооружений», — сказал госсекретарь.

США работают «со странами во всём мире», чтобы обеспечить передачу «систем», которые «украинская сторона может использовать на Украине», добавил Блинкен.

Газета The New York Times ранее сообщила, что Вашингтон намерен выступить посредником в работе с союзниками по вопросу передачи танков советского производства на Украину.