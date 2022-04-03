Предприниматель рассказал о росте цен на продукты в Бельгии

Владелец кебабной Кая в разговоре с RT рассказал, что в Бельгии резко выросли цены на продукты.

По его словам, он занимается торговлей уже 20 лет, но ни разу такого не видел.

«Всё это по нам сильно бьёт — и дело не только в масле, ведь у оптовиков подорожали все продукты. Дорожает всё и без остановки. Всю неделю идёт рост», — сказал он.

Предприниматель отметил, что пока он не переложил на конечного потребителя рост издержек.

«Но что мы будем делать, мне непонятно. Так что вот — у нас начинаются теперь сложности в финансовом плане... Не думаю, что ситуация в ближайшее время нормализуется. Мне кажется, что будет становиться всё хуже и хуже», — добавил Кая.

Ранее испанский фермер в интервью RT рассказал, что из-за роста расходов производство молока в ряде ферм в стране стало убыточным.