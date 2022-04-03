Глава Минфина Линднер заявил о возможном росте бедности в ФРГ из-за событий на Украине

Короткая ссылка
Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что ситуация на Украине приведёт к снижению уровня благосостояния немцев.
Глава Минфина Линднер заявил о возможном росте бедности в ФРГ из-за событий на Украине
  • AP

«(События. — RT) на Украине сделают нас всех беднее, например, из-за того, что нам приходится платить больше за импорт энергоносителей», — цитирует РИА Новости Линднера.

По его словам, «даже государство не сможет остановить это снижение уровня благосостояния». 

Министр добавил, что власти ФРГ намерены поддержать нуждающихся и предприятия, чья работа находится под угрозой. 

Ранее глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман в интервью медиагруппе Funke заявил об угрозе мирового экономического кризиса из-за ситуации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить