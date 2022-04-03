Глава Минфина Линднер заявил о возможном росте бедности в ФРГ из-за событий на Украине

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что ситуация на Украине приведёт к снижению уровня благосостояния немцев.

«(События. — RT) на Украине сделают нас всех беднее, например, из-за того, что нам приходится платить больше за импорт энергоносителей», — цитирует РИА Новости Линднера.

По его словам, «даже государство не сможет остановить это снижение уровня благосостояния».

Министр добавил, что власти ФРГ намерены поддержать нуждающихся и предприятия, чья работа находится под угрозой.

Ранее глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман в интервью медиагруппе Funke заявил об угрозе мирового экономического кризиса из-за ситуации на Украине.