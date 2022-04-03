Талибы запретили выращивание мака на всей территории Афганистана

Короткая ссылка
Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение «Талибан»* запретило выращивание мака на всей территории страны.
Талибы запретили выращивание мака на всей территории Афганистана
  • AP

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение верховного лидера движения Хайбатуллы Ахундзады.

В приказе отмечается, что «все афганцы отныне проинформированы о строжайшем запрете на выращивание мака». 

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил вопросы двустороннего взаимодействия с и. о. министра иностранных дел Афганистана Амиром Муттаки.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить