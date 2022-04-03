Талибы запретили выращивание мака на всей территории Афганистана
- AP
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение верховного лидера движения Хайбатуллы Ахундзады.
В приказе отмечается, что «все афганцы отныне проинформированы о строжайшем запрете на выращивание мака».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил вопросы двустороннего взаимодействия с и. о. министра иностранных дел Афганистана Амиром Муттаки.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.