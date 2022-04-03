Пхеньян предупредил Сеул о последствиях превентивного удара по КНДР

Заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Северной Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон заявила о серьёзных последствиях, если Сеул совершит военные провокации против КНДР или предпримет шаги к эскалации в межкорейских отношениях. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Южная Корея может столкнуться с серьёзной угрозой из-за бездумных комментариев министра национальной обороны. Поскольку южнокорейские военные раскрыли свои намерения найти повод для провокаций на серьёзном уровне и обострить противостояние с КНДР, мне поручено сделать серьёзное предупреждение», — цитирует её ТАСС.

Отмечается, что похожее заявление сделал и секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, курирующий вопросы в сфере вооружённых сил.

«Если южнокорейские военные, руководствуясь неверными соображениями, предпримут опасные шаги, такие как упреждающий удар по народной республике, наши вооружённые силы направят всю свою военную мощь на уничтожение важных объектов в Сеуле и южнокорейской армии», — сказал он.

Так северокорейские высокопоставленные лица прокомментировали заявление министра национальной обороны Южной Кореи Со Ук, который сказал, что вооружённые силы страны сохраняют возможность нанести «точный и быстрый» удар по местам пуска ракет народной республики и командным объектам в том случае, если ракеты КНДР будут направлены против южнокорейского государства.

Ранее власти Северной Кореи подтвердили проведение 24 марта тестового запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».