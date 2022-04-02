Французский лидер Эммануэль Макрон подтвердил стремление Франции проводить независимую внешнюю политику.

«Мы продолжим независимую политику и дипломатию... Мы не являемся чьими бы то ни было вассалами. Франция — дипломатическая держава мира и равновесия», — приводит слова Макрона ТАСС.

Он также отметил необходимость сохранять диалог со всеми мировыми державами.

«Я выступаю за общение с каждым регионом и с каждой державой, за создание новых союзов в Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. За продолжение работы по созданию нового мирового порядка, который был бы многосторонним и в ближайшие годы был переосмыслен», — заключил Макрон.

Ранее во Франции сообщили о продолжении диалога Макрона и российского президента Владимира Путина для решения ситуации на Украине.