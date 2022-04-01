Во Франции сообщили о продолжении диалога Макрона и Путина для решения ситуации на Украине

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Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным для решения ситуации на Украине. Об этом в интервью газете Le Figaro заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

«Да, поскольку мы должны проявить упорство и решимость, создав связи, которые однажды позволят наладить диалог между Путиным и (президентом Украины Владимиром. — RT) Зеленским», — приводится ответ Ле Дриана на вопрос о том, должен ли Макрон продолжать вести диалог с Путиным.

По его словам, «Макрон участвует в этих дипломатических усилиях без какой-либо наивности». 

Ранее российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой рассказал о мерах, принимаемых для оказания гуманитарной помощи и безопасной эвакуации мирного населения в ходе спецоперации на Украине. 

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