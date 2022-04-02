В Минфине ФРГ назвали опасными экономические последствия ситуации на Украине

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер назвал опасными для Германии экономические последствия ситуации на Украине.

«Это очень чувствительная экономическая ситуация, в которой мы находимся. Она прямо-таки опасная», — приводит ТАСС слова Линднера.

Он также анонсировал новые меры поддержки компаниям, пострадавшим из-за ситуации на Украине.

Ранее глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман в интервью медиагруппе Funke заявил об угрозе мирового экономического кризиса из-за ситуации на Украине.