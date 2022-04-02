В Минфине ФРГ назвали опасными экономические последствия ситуации на Украине
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«Это очень чувствительная экономическая ситуация, в которой мы находимся. Она прямо-таки опасная», — приводит ТАСС слова Линднера.
Он также анонсировал новые меры поддержки компаниям, пострадавшим из-за ситуации на Украине.
Ранее глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман в интервью медиагруппе Funke заявил об угрозе мирового экономического кризиса из-за ситуации на Украине.