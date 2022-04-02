Песков — об отношениях России и ЕС: выходы есть из любой сложной ситуации
- РИА Новости
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Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Выходы всегда есть. Из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы», — отметил представитель Кремля.
Дмитрий Песков также выразил мнение, что время для переоценки отношений России и Европы придёт, когда европейцы «протрезвеют от американского бурбона» и осознают, что сами ответственны за судьбу своего континента.
По его словам, это произойдёт «не в ближней перспективе».