Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя отношения России со странами Евросоюза, отметил, что выходы есть даже при самых сложных ситуациях.

Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Выходы всегда есть. Из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы», — отметил представитель Кремля.

Дмитрий Песков также выразил мнение, что время для переоценки отношений России и Европы придёт, когда европейцы «протрезвеют от американского бурбона» и осознают, что сами ответственны за судьбу своего континента.

По его словам, это произойдёт «не в ближней перспективе».