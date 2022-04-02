В Германии сообщили, что военнослужащие страны не будут размещены на территории Украины

Немецких военнослужащих «ни в коем случае» не будут размещать на территории Украины. Об этом заявил генеральный инспектор Вооружённых сил Германии Эберхард Цорн.

«В силе то, что говорили и федеральный канцлер (Олаф Шольц. — RT), и президент США Джо Байден: мы ни в коем случае не будем размещать собственные силы на территории Украины», — приводит РИА новости его слова в интервью изданию Die Welt.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не является участником конфликта на Украине и никогда им не станет.

24 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил направить на Украину «гуманитарную миссию» НАТО или другой организации.