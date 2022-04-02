В Германии сообщили, что военнослужащие страны не будут размещены на территории Украины
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«В силе то, что говорили и федеральный канцлер (Олаф Шольц. — RT), и президент США Джо Байден: мы ни в коем случае не будем размещать собственные силы на территории Украины», — приводит РИА новости его слова в интервью изданию Die Welt.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не является участником конфликта на Украине и никогда им не станет.
24 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил направить на Украину «гуманитарную миссию» НАТО или другой организации.