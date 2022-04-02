В Пекине не получали запросов от Киева, касающихся гарантий безопасности

В Пекине не получали запросов от Киева относительно того, чтобы Китай стал гарантом безопасности Украины, заявил глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун.

«Мне нужно будет уточнить, что именно украинская сторона сказала о гарантиях безопасности, но мне неизвестно, что мы получали какой-нибудь запрос», — цитирует дипломата РИА Новости.

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News ранее признался, что хотел бы видеть Китай на стороне Украины.

До этого премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил, что Пекин придерживается независимой позиции в отношении событий на Украине.