В Пекине не получали запросов от Киева, касающихся гарантий безопасности
«Мне нужно будет уточнить, что именно украинская сторона сказала о гарантиях безопасности, но мне неизвестно, что мы получали какой-нибудь запрос», — цитирует дипломата РИА Новости.
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News ранее признался, что хотел бы видеть Китай на стороне Украины.
До этого премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил, что Пекин придерживается независимой позиции в отношении событий на Украине.