Майкл Курилла возглавил центральное командование Пентагона

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В центральном командовании Пентагона (CENTCOM) сообщили о смене главы военного ведомства — им стал Майкл Курилла.

«Действующий глава центрального командования генерал морской пехоты Кеннет Маккензи сложил с себя полномочия», — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление CENTCOM.

По словам главы Минобороны США Ллойда Остина, руководство центральным командованием — это тяжёлая миссия, к которой Курилла готов.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты вывели свои военно-морские силы (ВМС) из Черноморского региона из-за ситуации вокруг Украины. 

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не стал уточнять, когда американские корабли смогут вернуться.

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