Майкл Курилла возглавил центральное командование Пентагона

В центральном командовании Пентагона (CENTCOM) сообщили о смене главы военного ведомства — им стал Майкл Курилла.

«Действующий глава центрального командования генерал морской пехоты Кеннет Маккензи сложил с себя полномочия», — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление CENTCOM.

По словам главы Минобороны США Ллойда Остина, руководство центральным командованием — это тяжёлая миссия, к которой Курилла готов.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты вывели свои военно-морские силы (ВМС) из Черноморского региона из-за ситуации вокруг Украины.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не стал уточнять, когда американские корабли смогут вернуться.