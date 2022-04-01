Приложение Badoo ограничило доступ для жителей России и Белоруссии

Приложение для знакомств Badoo ограничило доступ для жителей России и Белоруссии.

«Вынуждены сообщить, что наши веб-сервисы, включая мобильный веб-сервис и версию для ПК, больше недоступны в России и Республике Беларусь, а приложение Badoo было удалено из Apple App Store, Google Play Store и Huawei AppGallery», — говорится в сообщении на сайте компании.

При этом отмечается, что пользователи по-прежнему могут пользоваться текущей версией мобильного приложения.

«Тем не менее на наш продукт и услуги теперь распространяются некоторые ограничения», — добавляется в заявлении.

Ранее стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России.

TikTok приостановил в России возможность ведения прямых трансляций и публикации видеоконтента.

Американская компания Walt Disney Company заявила о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры.

О приостановке выхода фильмов в российский прокат также сообщили Sony и Universal.