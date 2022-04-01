Европейское полицейское агентство приостановило сотрудничество с Россией
- AFP
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«С 2003 года у нас было стратегическое партнёрство с Россией, но с начала месяца агентство приостановило всякое сотрудничество с Россией», — цитирует её РИА Новости.
При этом она сообщила, что в штаб-квартире организации в Гааге работает офицер связи из Украины.
Ранее сообщалось, что Американская служба выдачи патентов и регистрации торговых марок прекращает контакты с Роспатентом, Национальным центром интеллектуальной собственности Белоруссии и Евразийской патентной организацией, штаб-квартира которой находится в Москве.