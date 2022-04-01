Европейское полицейское агентство приостановило сотрудничество с Россией

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Исполнительный директор Европейского полицейского ведомства Катрин де Болль заявила в интервью порталу Le Journal du Dimanche, что Европол с марта приостановил сотрудничество с Россией.
Европейское полицейское агентство приостановило сотрудничество с Россией
  • AFP
  • © Jerry Lampen / ANP

«С 2003 года у нас было стратегическое партнёрство с Россией, но с начала месяца агентство приостановило всякое сотрудничество с Россией», — цитирует её РИА Новости.

При этом она сообщила, что в штаб-квартире организации в Гааге работает офицер связи из Украины. 

Ранее сообщалось, что Американская служба выдачи патентов и регистрации торговых марок прекращает контакты с Роспатентом, Национальным центром интеллектуальной собственности Белоруссии и Евразийской патентной организацией, штаб-квартира которой находится в Москве.

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