Патентная служба США прекращает контакты с российской и белорусской сторонами

Американская служба выдачи патентов и регистрации торговых марок прекращает контакты с Роспатентом, Национальным центром интеллектуальной собственности Белоруссии и Евразийской патентной организацией, штаб-квартира которой находится в Москве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой заявление Минторга США, которое было опубликовано в американском федеральном реестре.

В документе указывается, что американская служба «прекратила взаимодействие с должностными лицами российского ведомства, отвечающего за интеллектуальную собственность, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (известной как Роспатент), а также с Евразийской патентной организацией».

Уточняется, что аналогичные меры приняты в отношении Национального центра интеллектуальной собственности Белоруссии.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, который разрешает осуществлять на территорию страны параллельный импорт отдельных видов продукции.

Глава Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов РАНХиГС Галина Баландина в беседе с НСН высказалась о параллельном импорте.