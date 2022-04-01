Патентная служба США прекращает контакты с российской и белорусской сторонами
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой заявление Минторга США, которое было опубликовано в американском федеральном реестре.
В документе указывается, что американская служба «прекратила взаимодействие с должностными лицами российского ведомства, отвечающего за интеллектуальную собственность, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (известной как Роспатент), а также с Евразийской патентной организацией».
Уточняется, что аналогичные меры приняты в отношении Национального центра интеллектуальной собственности Белоруссии.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, который разрешает осуществлять на территорию страны параллельный импорт отдельных видов продукции.
Глава Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов РАНХиГС Галина Баландина в беседе с НСН высказалась о параллельном импорте.