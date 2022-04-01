Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам посетит Москву 3 апреля

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс посетит Москву 3 апреля.

Как пишет РИА Новости, об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Я попросил Мартина Гриффитса добиваться достижения гуманитарного прекращения огня на Украине. Он отправится в Москву в воскресенье», — сказал он.

По словам генсека ООН, после этого Гриффитс отправится в Киев.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что с 2 марта на Украину было доставлено более 6,7 тыс. тонн гуманитарных грузов.